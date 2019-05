A Los Angeles una via dedicata a Obama

(ANSA) - LOS ANGELES, 5 MAG - Anche Barack Obama ha una via dedicata a lui. L''Obama Boulevard' è stata inaugurata ieri con una cerimonia ufficiale a Los Angeles, seguito da un concerto, dove hanno preso parte numerosi sostenitori dell'ex presidente Usa anche se lui non ha presenziato.

Il nuovo nome rimpiazza la Rodeo Road, una strada lunga più di 2km che attraversa lo storico quartiere nero della città e che inoltre si incrocia con la Martin Luther King Jr. Boulevard.

Il sindaco di Los Angeles, Eric Garcetti, ha sottolineato il fatto che l'Obama Blvd si trova in una zona della città che ha una serie di altre vie dedicate agli ex presidenti quali Adams, Washington e Jefferson. "Adesso abbiamo una via dedicata a un presidente ancora in vita e che è stato un presidente per tutti: Barack Hussein Obama", ha detto Garcetti.