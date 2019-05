Fb pronta a maggiori controlli in Usa

(ANSA) - NEW YORK, 4 MAG - Facebook si dice pronta a maggiori controlli da parte delle autorità americane sulle sue pratiche di raccolta dati. Con l'apertura il social network punta a far chiudere l'ampia indagine federale sugli scandali emersi lo scorso anno. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali la concessione di Facebook rientra nelle trattative in corso con la Federal Trade Commission, che dovrebbero includere anche una maxi-sanzione. Nell'ambito dell'intesa allo studio, Facebook dovrebbe completare una rigorosa revisione della privacy prima di lanciare nuovi prodotti e servizi, ma anche documentare le sue decisioni in modo da aiutare la Ftc a valutare se la società ha valutato gli effetti delle sue pratiche di raccolta di dati.