Bolsonaro, sponsor Usa disertano premio

(ANSA) - WASHINGTON, 3 MAG - Delta Air Lines, Financial Times e Bain & Co hanno ritirato la loro sponsorizzazione di un evento New York che doveva onorare il presidente brasiliano Jair Bolsonaro come persona dell'anno. Delta e Ft non hanno fornito dettagli, mentre Bain ha spiegato che "incoraggiare e celebrare la diversità è un principio fondamentale" della compagnia. La cerimonia è stata spostata alla Camera di commercio brasiliana-americana dopo che il museo di Storia naturale di New York aveva cancellato la prenotazione.

La mossa delle tre società è un danno di immagine per Bolsonaro, che sta corteggiando gli Usa di Donald Trump, e un possibile boomerang nella campagna del presidente brasiliano per attrarre investimenti stranieri.

Non tutti gli sponsor però hanno fatto marcia indietro: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse, Citigroup e JPMorgan Chase & Co non hanno fatto sapere se abbandoneranno l'iniziativa. Bolsonaro è criticato per le sue posizioni razziste, xenofobe e misogine.