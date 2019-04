Morto Singleton, nominato agli Oscar

(ANSA) - WASHINGTON, 29 APR - John Singleton, il primo afroamericano a guadagnare una nomination all'Oscar come miglior regista per il film del suo debutto 'Boyz n the Hood' del 1991, è morto a 51 anni a Los Angeles.

A causare il decesso sarebbero state le conseguenze di un ictus che lo aveva colpito il 17 aprile, quando era stato ricoverato.