Birra e popcorn per staff Casa Bianca

(ANSA) - NEW YORK, 26 APR - Snack ed happy hour per tirare su il morale del personale della Casa Bianca. E' la linea scelta dal capo dello staff di 1600 Pennsylvania Avenue, Mick Mulvaney, dopo il rigore in stile militare che era stato imposto nella West Wing dal suo predecessore, l'ex generale generale John Kelly. Un rigore che lo stesso presidente Donald Trump ha giudicato eccessivo fino ad allontanare Kelly. Ora la musica sarebbe cambiata. Secondo quanto scrive Politico, gli incontri post lavoro alla Casa Bianca si tengono solitamente il venerdì quando Trump non c'è e il personale degli uffici del presidente degli Stati Uniti finalmente si rilassa con una birra o un bicchiere di vino e qualche snack recuperato dalla mensa. Sempre secondo Politico, Mulvaney sta cercando di far passare un'immagine di se' come di un leader preoccupato di sollevare il morale dei suoi: non a caso si è subito distanziato dall'abitudine di Kelly di controllare rigidamente tutto e tutti. Ed ha anche fatto installare una macchina per i popcorn.