Dazi: delegazione Usa in Cina dal 30/4

(ANSA) - WASHINGTON, 24 APR - Nuovo round di negoziati commerciali tra Usa e Cina. La Casa Bianca ha annunciato che il rappresentante commerciale degli Stati Uniti Robert Lighthizer e il segretario Steven Mnuchin andranno a Pechino per continuare le trattative. I colloqui cominceranno il 30 aprile. Il capo negoziatore cinese sarà il vice premier Liu He, che poi guiderà la sua delegazione a Washington per un altro round di negoziati, a partire dall'8 maggio.