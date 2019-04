Trump incontra ceo Twitter dopo accure

(ANSA) - WASHINGTON, 23 APR - Donald Trump ha incontrato oggi il ceo di Twitter Jack Dorsey dopo aver denunciato che la piattaforma "non lo tratta bene" ed è protagonista di "giochi politici" sui quali il Congresso dovrebbe intervenire perché servono "più compagnie, e più giuste, per diffondere la PAROLA".

Lo rende noto la Casa Bianca. "Grande incontro oggi pomeriggio alla Casa Bianca con Jack di Twitter. Discussi molti temi riguardanti al loro piattaforma e il mondo dei social media in generale. Sono impaziente di mantenere un dialogo aperto", ha twittato Trump dopo la riunione, di cui ha postato una foto.