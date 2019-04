National Enquirer venduto a 100 mln dlr

(ANSA) - NEW YORK, 18 APR - Il National Enquirer passa di mano. American Media, secondo indiscrezioni riportate dai media americani, lo cede per 100 milioni di dollari a James Cohen, il miliardario dietro a Hudson News, la società rilevata dalla svizzera Dufry nel 2008. Cohen è ora il proprietario e amministratore delegato di Hudson Media.

La cessione arriva in seguito ai ripetuti scandali che hanno travolto il National Enquirer, salito alle cronache per aver ammesso pagamenti a donne che avrebbero relazioni con Donald Trump. L'accordo di principio raggiunto da American Media e Cohen include oltre al National Enquirer anche il Globe e il National Examiner.