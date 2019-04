Repubblicano Weld sfiderà Trump nel 2020

(ANSA) - NEW YORK, 16 APR - Bill Weld, l'ex governatore del Massachusetts, è il primo candidato repubblicano a scendere in campo per elezioni del 2020 e sfidare Donald Trump. Critico di Trump, Weld annuncia la sua candidatura con un video: "E' tempo di tornare ai principi di Lincoln, uguaglianza, dignità e opportunità per tutti. Non c'è una causa migliore al mondo che preservare cosa rende l'America veramente grande. Sono pronto a guidare questa battaglia".