Festa a Coney Island, riapre in estate

(ANSA) - NEW YORK, 16 APR - Coney Island è ufficialmente aperto per l'estate. L'iconico parco di divertimenti sul lungomare di Brooklyn, a New York, ha iniziato la stagione festeggiando un anniversario importante, i 92 anni del 'Cyclone', lo storico ottovolante che assieme alla ruota panoramica è parte dello skyline del quartiere che in realtà è una piccola penisola all'interno di Brooklyn.

L'apertura di stagione del parco come vuole la tradizione è stata fatta con la cerimonia dell'egg-cream, una bevanda gassata a base di gelato a cioccolato o vaniglia. Alla cerimonia era presente anche Alessandro Zamperla, figlio di Alberto Zamperla dell'omonima azienda italiana leader nel settore delle giostre.

Dopo anni di abbandono, la famiglia Zamperla ha recuperato il parco di Coney Island riportandolo al suo antico splendore.