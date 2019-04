Usa 2020, Trump ha raccolto 40 milioni

(ANSA) - WASHINGTON, 14 APR - La campagna elettorale per la rielezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti ha raccolto nel 2019 oltre 30 milioni di dollari. Lo rendono noto i responsabili, sottolineando come quasi il 99% delle donazioni e' stata di 200 dollari o meno.

In totale le risorse per la campagna del presidente ammontano ora a 40,8 milioni di dollari. La campagna per la rielezione di Barack Obama al confronto nello stesso periodo del 2011 aveva raccolto poco meno di 2 milioni di dollari, circa 20 volte di meno. Ma Trump ha lanciato la campagna per la sua rielezione subito, nel giorno del suo insediamento alla Casa Bianca, mentre Obama nell'aprile 2011.