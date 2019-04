Buttigieg terzo in Iowa e New Hampshire

(ANSA) - WASHINGTON, 14 APR - Nel giorno della sua candidatura ufficiale alla Casa Bianca, nuovo balzo in avanti nei sondaggi per Pete Buttigieg.

In Iowa e in New Hamphire, i due Stati da dove partiranno le primarie del partito democratico, il sindaco di South Bend, Indiana, è terzo dietro al senatore Bernie Sanders. In testa resta l'ex vicepresidente Joe Biden che però non ha ancora sciolto le riserve.

Buttigieg stacca quindi altri candidati sulla carta più quotati di lui, come la senatrice californiana Kamala Harris e l'ex deputato texano Beto O'Rourke.