Usa 2020: Buttigieg sfida Pence

(ANSA) - NEW YORK, 8 APR - Pete Buttigieg sfida Mike Pence sulla comunità Lgbt. Il sindaco di South Bend, in Indiana, candidato alle primarie democratiche per le presidenziali 2020, ha sfidato il vice presidente in un intervento ad un evento di Lgbtq Victory Fund, dicendo che e' stato Dio che lo voluto rendere gay. Il messaggio che l'omosessualità e' sbagliata porta le persone ad essere in guerra con i loro sentimenti verso se stessi e Dio, ha detto, ed ha aggiunto: "questa e' la cosa che vorrei che tutti i Mike Pence del mondo potessero capire". "Se hai un problema con chi sono - ha continuato Buttigieg - il tuo problema non è con me, ma la tua discussione è con il mio Creatore".