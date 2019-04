Muro: causa Camera a Trump su emergenza

(ANSA) - WASHINGTON, 6 APR - La Camera, controllata dai Democratici, fa causa all'amministrazione Trump contro la sua dichiarazione di emergenza al confine col Messico per finanziare il muro bypassando Capitol Hill. L'atto, depositato in una corte federale di Washington, sostiene che il provvedimento del tycoon agisce in aperto disprezzo della volontà del Congresso e mette in discussione i poteri del presidente di accedere a certi fondi per il muro semplicemente dichiarando una emergenza.

La causa indica come controparte non Trump ma alcuni suoi ministri (tesoro, difesa, interni, risorse naturali). Una causa analoga è già stata intentata da 21 Stati Usa.