70% Wall St. vede vittoria Trump nel '20

(ANSA) - NEW YORK, 5 APR - Il 70% degli investitori di Wall Street prevede che Donald Trump sarà rieletto nel 2020. E' quanto emerge da un sondaggio condotto da RBC Capital Market, secondo il quale i due terzi degli interpellati ritiene Joe Biden il democratico più 'amico' dei mercati finanziari.

"Molti si attendono che Trump vincerà nel 2020, ma c'è ancora molta incertezza su questo" afferma Lori Calvasina di RBC. Il 67% "degli interpellati ritiene Joe Biden il candidato più accettabile per i mercati mercati. Nessun altro candidato ha ricevuto un numero significativo di voti". Secondo Calvasina il 40% degli investitori si sta già attrezzando in vista delle elezioni, rivenendo il proprio portafoglio o annunciando l'intenzione di volerlo fare. "I sondaggi preliminari per la nomination democratica sono a favore di Biden. Bernie Sanders è secondo".