'Bloomberg guarda di nuovo al 2020' per la Casa Bianca

Michael Bloomberg potrebbe tornare sui suoi passi e decidere di candidarsi alla Casa Bianca nel 2020 alla luce delle accuse mosse nei confronti dell'ex vice presidente Joe Biden. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali Bloomberg aveva annunciato lo scorso 5 marzo di non candidarsi perché temeva di competere con Biden per gli stessi elettori. Ma ora l'ex sindaco di New York potrebbe ripensarci nel caso in cui Biden rinunciasse e Bloomberg avvertisse la necessità di un candidato di centro.