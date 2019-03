Bannon,Kamala-Beto migliori contro Trump

(ANSA) - WASHINGTON, 29 MAR - Kamala Harris-Beto O'Rourke: questo per l'ex stratega della Casa Bianca, Steve Bannon, il ticket che ha più possibilità di battere Donald Trump nelle presidenziali del 2020. Trump che, secondo Bannon, resta comunque il favorito assoluto per la vittoria finale.

"Mettendo insieme Harris e O'Rourke penso che i democratici abbiano le chance migliori di mobilitare la loro base", ha detto Bannon in una intervista alla Cnbc indicando la senatrice californiana di origini asiatiche e afroamericane come candidata alla presidenza e il giovane ex deputato texano come candidato vicepresidente.