Biografia Michelle Obama verso record

(ANSA) - NEW YORK, 26 MAR - Il libro di Michelle Obama 'Becoming' è in corsa per diventare l'autobiografia di maggiore successo nella storia dell'editoria, dopo aver venduto finora più di 10 milioni di copie. Lo afferma Bertelsmann, la società a cui fa capo la casa editrice Penguin Random House. "Riteniamo che l'autobiografia possa diventare quella più di successo della storia" mette in evidenza Thomas Rabe, amministratore delegato di Bertelsmann. La previsione arriva con la pubblicazione dei risultati annuali di Bertelsmann, che ha chiuso il 2018 con ricavi per 17,7 miliardi di euro, il livello più alto dal 2007 proprio grazie a 'Becoming'.