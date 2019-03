Trump riceve Bolsonaro, focus Venezuela

(ANSA) - WASHINGTON, 19 MAR - Commercio, criminalità transnazionale e Venezuela: sono fra i temi in agenda dell' incontro oggi alla Casa Bianca tra Donald Trump e il presidente del Brasile Jair Bolsonaro, uno dei piu' ferventi ammiratori del tycoon e sostenitori delle sue politiche nazionalistiche.

Il programma prevede un faccia a faccia nello studio Ovale, una colazione di lavoro e una conferenza stampa congiunta. Alla vigilia della visita Bolsonaro, soprannominato "il Trump dei tropici", ha avuto come ospite d'onore nella residenza dell'ambasciatore brasiliano Steve Bannon, l'ex stratega della Casa Bianca e ideologo della destra nazionalista. E in una intervista alla Fox ha lodato la pugnacita' del tycoon sulla questione del muro prendendo come esempio negativo la Francia dove, ha accusato, "le frontiere sono aperte ai rifugiati senza il minimo filtro". Ieri il presidente brasiliano ha effettuato anche una insolita visita alla Cia.