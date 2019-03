Usa: prima vittoria vittime Sandy Hook

(ANSA) - NEW YORK, 14 MAR - Prima importante vittoria in tribunale per le famiglie delle vittime del massacro alla scuola elementare di Sandy Hook. In uno schiaffo all'industria delle armi americane, la Corte Suprema del Connecticut dà il via libera all'azione legale delle famiglie delle vittime contro le società che hanno prodotto e venduto il fucile automatico usato per il massacro, l'Ak'15 Bushmaster. Produttori che le famiglie delle vittime ritengono responsabili dell'accaduto per le modalità di commercializzazione. Lo riporta il New York Times.