Usa: turbolenza in volo, 30 feriti

(ANSA) - NEW YORK, 10 MAR - E' di trenta feriti il bilancio di una violenta turbolenza su un volo della Turkish Airlines partito da Istanbul e diretto a New York. Quarantacinque minuti prima dell'atterraggio previsto al J.F.Kennedy il Boeing è incappato in questa grave turbolenza che ha portato al ferimento - contusioni, tagli, lividi e perfino una gamba rotta - di una trentina delle persone a bordo Il portavoce della direzione dello scalo Steve Coleman ha detto che i feriti, all'atterraggio attesi dalle ambulanze già pronte sulla pista, sono stati trasferiti al Jamaica Hospital Medical Center nel Queens e al Queens Hospital Medical Center.

A bordo del Boeing 777 c'erano oltre 300 passeggeri.