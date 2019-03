Hillary Clinton non si candiderà in 2020

(ANSA) - ROMA, 5 MAR - Hillary Clinton non si candiderà alle presidenziali Usa del 2020. Lo ha detto in un'intervista al canale tv newyorkese News 12 citato dalla Bbc online.

"Non correrò, ma continuerò a lavorare, parlare e difendere ciò in cui credo", ha affermato Clinton e, rispondendo a una domanda sull'eventualità di ricoprire un ruolo pubblico in futuro: "Non credo".

L'ex candidata democratica alle ultime presidenziali ha così chiarito definitivamente, per la prima volta, di non voler sfidare di nuovo Trump nel 2020.