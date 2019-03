Huawei pronta a causa al governo Usa

(ANSA) - NEW YORK, 4 MAR - Huawei si prepara a fare causa al governo americano per aver vietato alle agenzie federali di usare i suoi prodotti. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali l'azione legale dovrebbe essere depositata in Texas, nel distretto orientale, dove Huawei ha la sua sede. L'annuncio ufficiale della causa dovrebbe arrivare entro la settimana.