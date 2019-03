(ANSA) - WASHINGTON, 3 MAR - Non saranno accusati i due poliziotti che nel marzo del 2018 spararono e uccisero Stephan Clark, 22 anni, un giovane afro-americano disarmato sospettato di aver rotto i finestrini di un'auto a Sacramento, California.

Un caso che sollevo' polemiche e proteste anche a livello nazionale. Il procuratore del distretto, Anne Marie Schubert, ha concluso che non ci fu reato, come negli oltre 30 casi analoghi da lei trattati negli ultimi quattro anni.

I due agenti spararono a Clark otto volte nel cortile della casa della nonna mentre davano la caccia ad un presunto ladro.

Alla loro vista il giovane tento' di fuggire. I poliziotti raccontarono poi che erano stati minacciati con quella che sembrava un'arma ma la vittima aveva con se' solo un telefonino.

Il capo della polizia di Sacramento ha annunciato che il suo dipartimento condurra' un'indagine interna, al termine della quale i due agenti potrebbero essere licenziati.