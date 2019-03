Trump, 'America sta vincendo di nuovo'

(ANSA) - WASHINGTON, 2 MAR - "L'America sta vincendo di nuovo, e' rispettata di nuovo": lo ha detto Donald Trump intervenendo al CPac, il piu' grande raduno dei conservatori americani, in corso alle porte di Washington, dove e' stato accolto come una star, con ovazioni e cori "Usa, Usa".

"Molte aziende stanno tornando in Usa o investano in Usa", ha aggiunto, ricordando il recente investimento di 44,5 miliardi di dollari annunciato dalla Fca in Michigan.