Venezuela: risoluzione Russia all'Onu

La Russia ha presentato al Consiglio di Sicurezza dell'Onu un progetto di risoluzione sulla crisi in Venezuela. Lo ha reso noto l'ambasciata russa presso le Nazioni Unite. "Il progetto di risoluzione russo sul Venezuela - ha confermato ai media il portavoce dell'ambasciata, Fiodor Strzhizhovski - è stato effettivamente presentato". Il documento messo a punto dalla diplomazia di Mosca, che chiede di difendere l'indipendenza e la sovranità del Venezuela e di risolvere la crisi esistente con l'aiuto del Meccanismo di Montevideo (proposto da Messico e Uruguay), è stato fatto circolare fra i membri del Consiglio di Sicurezza dell'Onu dopo la presentazione di un progetto di risoluzione da parte degli Stati Uniti. In esso Washington mette in evidenza la necessità di "prevenire un ulteriore deterioramento della situazione umanitaria in Venezuela" e si chiede di assicurare "elezioni libere, giuste e credibili".