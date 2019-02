Usa: Beto rinuncia a candidatura Senato

(ANSA) - NEW YORK, 28 FEB - Beto O'Rourke non correrà per il Senato il prossimo anno contro il repubblicano John Cornyn e probabilmente annuncerà la sua discesa in campo per le elezioni del 2020 a breve. Lo riporta The Dallas Morning News citando alcune fonti, secondo le quali O'Rourke dovrebbe annunciare la sua candidatura alle presidenziali del 2020 nelle prossime settimane. "Io e Amy abbiamo deciso come possiamo servire al meglio il Paese. Condivideremo" la decisione "molto presto" dice O'Rourke con il The Dallas Morning News.