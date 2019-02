Michael Jackson,ridotto prezzo Neverland

(ANSA) - NEW YORK, 27 FEB - Neverland, la casa del Re del Pop Michael Jackson, e in vendita per 31 milioni di dollari, il 70% in meno del prezzo originale di 100 milioni di dollari chiesto nel 2015. La revisione al ribasso precede di alcuni giorni l'uscita del documentario 'Leaving Neverland', nel quale due uomini sostengono di essere stati molestati da Michael Jackson.

Contro il documentario di HBO il fondo a cui fanno capo gli asset di Jackson ha presentato un'azione legale.

Secondo indiscrezioni, il fatto che l'abitazione sia stata rimessa in vendita a un prezzo decisamente inferiore rispetto a quello originale proprio pochi giorni prima del documentario è una coincidenza. A pesare sulla mancata vendita sarebbe stato finora il prezzo elevato ma anche la siccità che si è abbattuta sulla California e che ha reso l'abitazione meno attraente.