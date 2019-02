Dazi:Tajani a Washington, sono ottimista

(ANSA) - WASHINGTON, 27 FEB - "Se siamo capaci di sederci ad un tavolo e di essere pragmatici, credo che si possa raggiungere un accordo in modo positivo scongiurando uno scontro commerciale che non conviene a nessuno, se non alla Cina": si è detto "ottimista" il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani sui rapporti Usa-Ue dopo aver incontrato a Washington il ministro del commercio Usa Wilbur Ross, al quale ha chiesto di "aspettare prima di prendere decisioni che implicano dazi e sanzioni nei confronti dell'auto europea".