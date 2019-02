Cohen, 'Trump sapeva di mail Wikileaks'

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Michael Cohen, l'ex avvocato di Donald Trump, dirà oggi al Congresso che il tycoon sapeva in anticipo che Wikileaks era in possesso di e-mail piratate potenzialmente dannose per l'allora sua rivale Hillary Clinton candidata democratica alla presidenza Usa e che le avrebbe pubblicate. E' quanto emerge da anticipazioni sulla testimonianza di Cohen oggi al Congresso citate da media americani fra cui il New York Times. Cohen è stato sentito ieri per circa nove ore in un'audizione a porte chiuse davanti alla commissione Intelligence del Senato, in giornata testimonierà pubblicamente presso la commissione vigilanza della Camera.