Cohen, Trump mi spinse a mentire

(ANSA) - WASHINGTON, 27 FEB - Donald Trump spinse Michael Cohen a mentire sul progetto di una Trump Tower a Mosca, progetto che ando' avanti anche durante la campagna elettorale del 2016. Lo racconta l'ex legale del presidente al Congresso sottolineando come non fu un ordine esplicito: "Io stavo negoziando per lui in Russia, ma lui mi guardo' negli occhi e mi disse che non c'era alcun business in Russia. Poi ando' fuori e menti' agli americani affermando la stessa cosa. In questo modo stava dicendo anche a me di mentire".