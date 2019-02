Trump rinvia scadenza aumento dazi Cina

(ANSA) - WASHINGTON, 25 FEB - Donald Trump ha annunciato che estenderà la scadenza del primo marzo per l'aumento dei dazi dal 10 al 25% su 200 miliardi di dollari di prodotti 'made in China'. Il presidente degli Stati Uniti Trump parla di sostanziali progressi con la Cina al tavolo dei negoziati e conferma che si lavorerà ad un vertice col presidente cinese Xi Jinping nella Casa Bianca d'Inverno di Mar-a-Lago, in Florida.

"Abbiamo fatto progressi su questioni importanti e strutturali come la protezione della proprietà intellettuale, il trasferimento di tecnologie, l'agricoltura, i servizi e i cambi", scrive Trump su Twitter.