Pompeo, Maduro ha i giorni contati

(ANSA) - WASHINGTON, 24 FEB - "I giorni di Maduro sono contati": lo ha detto il segretario di stato americano, Mike Pompeo, in una intervista alla Cnn. Pompeo ha quindi sottolineato come gli Stati Uniti non staranno a guardare e "agiranno". E commentando gli scontri e la vicenda degli aiuti umanitari bloccati alla frontiere del Venezuela, in una serie di tweet il segretario di stato ha definito Maduro "un tiranno ripugnante", condannando gli attacchi ai civili da parte dei suoi "gangster".