Società Kushner compra 6000 case a 1 mld

(ANSA) - WASHINGTON, 22 FEB - Continuano a crescere gli affari della famiglia di Jared Kushner, il genero-consigliere del presidente Donald Trump: la Kushner Cos., la società immobiliare del marito di Ivanka Trump, ha acquisito per 1,1 miliardi di dollari 6 mila appartamenti da affittare in Maryland e Virginia dalla società di fondi Lone Star Funds. L'operazione è la più grande della società in più di dieci anni e conferma che la compagnia è riemersa da un periodo di incertezza, dopo che lo scorso anno aveva messo a segno un altro maxi accordo: la cessione in affitto per 99 anni di alcuni uffici della Trump Tower sulla Fifth Avenue alla Brookfield Asset Management Inc, per un valore di 1,25 miliardi di dollari.

La società, guidata dal padre di Jared, Charles Kushner, è da tempo nel mirino per i suoi potenziali conflitti di interesse.