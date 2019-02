S.Valentino di Melania con bimbi malati

(ANSA) - WASHINGTON, 14 FEB - Melania Trump ha celebrato il giorno di San Valentino facendo visita ai bambini del Children's Inn, una residenza privata non profit alle porte di Washington che ospita le famiglie che partecipano a ricerche pediatriche al National Institute of Health (Nih). La first lady, che indossava un cappotto rosa, ha partecipato alla costruzione di cuori di carta, lasciando quello col suo nome su un tavolo in mezzo agli altri. "La mia città preferita è Washington", ha scritto, assecondando i bambini che dovevano indicare le "loro cose preferite".

Poi ha collaborato alla creazione di scatole per dolciumi, aiutando i ragazzini in fila a riempirle di biscotti e globi con la neve. Commovente l'incontro con Amani, 13 anni, un bambino keniano, di Mombasa, in attesa di trapianto di midollo osseo grazie alla donazione della sorella. Amani ha regalato alla first lady una scatola a forma di cuore rosso con una collana d'argento recante la scritta "Speranza e fede" e un bouquet di rose bianche.