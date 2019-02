Ocasio-Cortez tenta blocco emergenza

Alexandria Ocasio-Cortez, la parlamentare star democratica, intende presentare un provvedimento per bloccare l'attesa dichiarazione di emergenza di Donald Trump per ottenere fondi per il muro. Lo annuncia Ocasio-Cortez su Instagram. L'astro nascente dei democratici, forte della vittoria su Amazon a New York, sfida ora il presidente americano. E lo fa con i social media, uno dei mezzi preferiti di Trump.