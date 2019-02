Usa, Senato approva legge anti shutdown

(ANSA) - WASHINGTON, 14 FEB - Con 83 sì e 16 no, il Senato Usa ha approvato la legge bipartisan anti shutdown, che non prevede fondi per il muro di cemento col Messico. Ora il testo passa alla Camera, prima di andare alla firma del presidente. La Casa Bianca aveva poco prima confermato quanto anticipato dal leader dei repubblicani al Senato Mitch McConnell: il presidente Donald Trump firmerà l'accordo bipartisan in votazione oggi al Congresso per evitare un nuovo shutdown e dichiarerà una emergenza nazionale per reperire altrove i fondi per il muro col Messico.