Usa: McCabe, ipotizzammo rimozione Trump

(ANSA) - WASHINGTON, 14 FEB - In una intervista alla Cbs, di cui è stata diffusa una anticipazione, l'ex capo ad interim dell'Fbi Andrew McCabe ha confermato che dopo il licenziamento di James Comey ci furono incontri al dipartimento di giustizia per discutere la possibilità di rimuovere Trump in base al 25 emendamento della costituzione (incapacità di esercitare i poteri e i doveri del suo ufficio, ndr). McCabe ha confermato che l'allora vice attorney general Rod Rosenstein pensava di registrare segretamente il presidente.