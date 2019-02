Trump pensa a firma intesa anti-shutdown

(ANSA) - NEW YORK, 13 FEB - Il presidente Donald Trump intende firmare l'accordo per la sicurezza la confine con il Messico per evitare un nuovo shutdown. Lo riporta la Cnn citando fonti vicine al presidente. Il Congresso deve approvare il provvedimento e Trump firmarlo entro venerdì per evitare che scatti una nuova paralisi.