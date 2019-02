Usa: Warren sfida Trump sulle inchieste

(ANSA) - WASHINGTON, 10 FEB - "Entro il 2020, Donald Trump potrebbe non essere più presidente. Anzi, potrebbe non essere una persona libera": lo ha detto in Iowa la senatrice dem Elizabeth Warren, che ieri ha annunciato la sua candidatura per la Casa Bianca. La senatrice non ha spiegato le sue parole ma è sembrato evidente il riferimento alle varie inchieste che pendono sulla presidenza Trump, dal Russiagate a quelle della procura di New York sino alle indagini parlamentari.