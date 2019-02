Bloomberg,Trump presidente piu' xenofobo

(ANSA) - WASHINGTON, 10 FEB - "La storia americana e il sogno americano sono sotto attacco da parte del nostro presidente americano. Difficile da credere, ma il piu' xenofobo presidente della nostra vita arriva dalla capitale dell'immigrazione degli Stati Uniti, New York city": il miliardario Michael Bloomberg, ex sindaco della Grande Mela, ha attaccato cosi' Donald Trump in un suo intervento a Miami (Florida) che e' sembrato un test della sua possibile corsa alla Casa Bianca, tra le fila dem.