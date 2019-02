Hawaii vogliono vietare uccidere squali

(ANSA) - NEW YORK, 08 FEB - Gli squali potrebbero presto diventare molto più numerosi nel mare delle Hawaii. Le autorità di Honolulu hanno infatti avanzato la proposta di vietare la loro uccisione nelle acque delle Hawaii, dopo aver ricevuto centinaia di lettere e telefonate di sostegno per l'idea. La legge, che fornirebbe protezione per tutti gli squali, anziché solo per determinate specie, sarebbe la prima del suo genere negli Stati Uniti. "Questi stupendi animali vengono sterminati davanti ai nostri occhi e la gente non si rende nemmeno conto di cosa sta perdendo", ha commentato Ocean Ramsey, ambientalista, ricercatore e tour operator degli Hawai che è stato determinante nel fare lobby per portare avanti la misura. La proposta di legge prevede che non solo l'uccisione, ma anche la cattura o il ferimento degli animali verrebbero sanzionati e multati come un reato minore.

A livello mondiale, ogni anno vengono uccisi circa 100 milioni di squali, e alcune specie stanno scomparendo.