Usa: record armi sequestrate in aeroporti

Un numero record di armi è stato scoperto e sequestrato negli aeroporti americani al momento del controllo di sicurezza nel 2018. Lo ha rivelato Transportation Security Administration (TSA, l'ente americano per la sicurezza nei trasporti). In totale sono state sequestrate 4239 armi in 249 aeroporti con un incremento del 7% rispetto al 2017.

Nell'86% dei casi le armi erano cariche. La maglia nera appartiene ad Atlanta con 298 armi custodite nel bagaglio a mano. Nella maggior parte dei casi si tratta di passeggeri uomini e per il 63% di razza bianca con un età compresa tra i 30 ed i 50 anni. Ma ci sono le eccezioni. Ad esempio sono state trovate armi nel bagaglio di una donna di 84 anni, un bambino di 10 anni, un prete e anche un dipendente di un aeroporto.