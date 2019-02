Usa: Ocasio-Cortez svela Green New Deal

(ANSA) - NEW YORK, 7 FEB - Un'America verde al 100% entro 10 anni: la giovane parlamentare democratica Alexandria Ocasio-Cortez svela il suo 'Green New Deal' che si pone l'obiettivo di trasformare gli Stati Uniti in una potenza 'pulita'.

Il piano prevede l'adozione al 100% di energie rinnovabili entro 10 anni per centrare "l'obiettivo di zero emissioni tramite una giusta transizione". Nessuno spazio invece per l'energia nucleare.

"Neanche le soluzioni che abbiamo ritenuto finora efficaci sono in grado di contrastare l'attuale problema del cambiamento climatico che affligge il Paese e il mondo", afferma Ocasio-Cortez. "Nessuno ha finora pensato a quale potrebbe essere una soluzione, che è quello che noi ci proponiamo con il Green New Deal".