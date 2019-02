Usa: Trump al lavoro dalle 11

(ANSA) - NEW YORK, 3 FEB - Il presidente Donald Trump trascorre le prime cinque ore della sua giornata nella residenza, guardando la televisione, leggendo i giornali e parlando al telefono. Il suo primo appuntamento non è mai prima delle 11.00 o 11.30, e si tratta di solito del briefing sull'intelligence o di un incontro con il suo capo dello staff.

Lo riporta Axios citando l'agenda del presidente degli ultimi tre mesi, durante il quale il 60% del suo tempo è stato trascorso nel cosiddetto 'executive time', ovvero tempo a sua disposizione per le sue attività.

"Trascorre la maggior parte del suo tempo in incontri, eventi e chiamate. Ma c'è anche del tempo che passa in un ambiente più creativo che lo ha aiutato a essere il presidente più produttivo della storia moderna" afferma la portavoce della Casa Bianca, Sarah Huckabee Sanders, sottolineando che Trump ha uno "stile di leadership diverso dai suoi predecessori e i risultati parlano da soli".