Trump, carovane verso Usa, serve il muro

(ANSA) - NEW YORK, 3 FEB - "Con la carovane che stanno attraversando il Messico muovendosi verso il nostro paese, i repubblicani devono essere pronti a fare quello che è necessario per una FORTE sicurezza al confine. I democratici non fanno nulla. Se non c'è il muro, non c'è sicurezza. Traffico di esseri umani, droga e criminali". Lo twitta il presidente Usa Donald Trump.