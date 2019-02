Foto razzista,scuse governatore Virginia

Il governatore della Virginia, Ralph Northam, si scusa per la foto ''razzista e offensiva'' contenuta nella pagina del suo annuario scolastico: una foto che non riflette la persona che il governatore e' oggi. Northam si dice ''profondamente'' dispiaciuto e si impegna a lavorare per rimediare ai danni causati. La foto incriminata ritrae due uomini, uno con il volto truccato per sembrare un uomo di colore e uno mascherato con il cappuccio e la tunica del Ku Klux Klan.

Northam ammette di essere una delle due persone nella foto.