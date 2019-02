Trump, in Venezuela cose orribili

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - "Ho accesso a cose... che sono veramente terribili: in Venezuela stanno accadendo cose terribili": così il presidente Usa Donald Trump in una intervista esclusiva al New York Times, il quotidiano divenuto principale bersaglio degli strali del tycoon. "Non sto facendo nulla in termini di opzioni militari in Venezuela, ma posso dire chiaramente che non lo escludo", ha aggiunto Trump.