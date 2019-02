Pompeo, pronti a nuovo accordo con Mosca

(ANSA) - WASHINGTON, 1 FEB - "Siamo ancora pronti e disponibili a impegnare Mosca sul fronte del controllo delle armi nucleari": lo ha detto il segretario di stato americano Mike Pompeo, ricordando come ci vorranno sei mesi perché il ritiro Usa dal trattato Inf entri in vigore. Un arco di tempo in cui si potrebbe lavorare a una nuova intesa.