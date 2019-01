Portavoce, Dio voleva Trump presidente

(ANSA) - WASHINGTON, 31 GEN - "Dio voleva che Trump diventasse presidente": lo ha affermato la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders in un'intervista a Christian Broadcasting Network. "Penso che Dio chiami ciascuno di noi ad adempiere a differenti ruoli in differenti momenti e penso che volesse che Donald Trump diventasse presidente. E questo è il motivo per cui lui è qui", ha affermato, secondo una trascrizione fornita dalla Cbn e ripresa dai media Usa.